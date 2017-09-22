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Аракс Пашаян: «Арабский мир на стороне Азербайджана, Армения в ауте»

Автор: Отдел политики 

Азербайджан стал для арабского мира более важным государством, чем Армения. Как передает haqqin.az со ссылкой на 168.am, об этом сказала в своем выступлении на прошедшей в Ереване конференции "Армения - Диаспора", научный сотрудник Института востоковедения академии наук Армении Аракс Пашаян.

Аракс Пашаян

Востоковед считает, что Азербайджану удалось убедить  ближневосточные страны в том, что Армения -агрессор, который оккупировал азербайджанские территории. «Если у Армении были сильные позиции в арабском мире до 2000-х годов, то сейчас Азербайджан преуспел во многих сферах. Эта страна сейчас гораздо более значима для арабских стран, чем Армения», - сказала А.Пашаян в своем выступлении.

Рост популярности Азербайджана в арабском мире, убежден политолог Фархад Мехтиев, способствует укреплению позиции Баку в карабахском вопросе.

Дело в том, - сказал Ф.Мехтиев haqqin.az, - что Армения стремится добиться международного признания «НКР». Однако в случае с арабским миром эта цель для Еревана недостижима. Арабские страны, как правило, стараются выступать единым фронтом в различных международных ситуациях. Позиция Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда стран Персидского залива служит ориентиром для других арабских государств».

По мнению политолога, рост симпатий к Азербайджану также связан со статусом страны секулярной, но в то же время с крепкими мусульманскими традициями. Для арабов Азербайджан - светская европейская страна с исламскими социокультурными обычаями. Именно таким Азербайджан представляет интерес для арабских туристов. С другой стороны, предпринятые правительством шаги, как то: проведение в Баку Игр Исламской солидарности, гуманитарная помощь мусульманам в Мьянме и другое - также прибавили симпатии арабских стран к Азербайджану. «С этой точки зрения в будущем сторонников Азербайджана в арабском мире будет все больше, а интерес к Армении будет уменьшаться», - не сомневается Ф.Мехтиев.

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