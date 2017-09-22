Как офицер ГРУ Курбан Касумов погиб в Сирии

В Сирии погиб капитан спецназа ГРУ Курбан Касумов, сообщается в группе "Герои России" в соцсети "ВКонтакте". Офицер погиб 2 августа при выполнении боевого задания в результате минометного обстрела позиций боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

В Сирии 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ. Минобороны о его гибели не сообщало.https://t.co/U0Vm9EqkYy pic.twitter.com/BSTXFscdy0 — CIT (@CITeam_ru) 22 сентября 2017 г.

О гибели Касумова также сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

CIT уточняет, что капитан гвардии ГРУ Касумов служил в Третьей отдельной гвардейской бригаде особого назначения, базирующейся в Тольятти (в/ч 21208). Пост о смерти Касумова сопровождается, в числе прочего, фотографиями его наград и установленного на могиле памятника. Среди наград — медаль "За освобождение Пальмиры", бой в этом городе на территории Сирии изображен и на обратной стороне надгробья Касумова.

Официально о гибели Курбана Касумова Минобороны РФ не объявляло. По состоянию на начало сентября, ведомство признало гибель в Сирии 36 российских военнослужащих.