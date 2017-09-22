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Лондон отказал Uber в продлении лицензии

 

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался продлить лицензию компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси. Об этом говорится в сообщении оператора, размещенном в пятницу в Twitter.

Согласно документу, "Transport for London уведомил Uber London Limited в том, что не выдаст лицензию оператора частных такси после 30 сентября, когда истекает срок действующей лицензии", объяснив это тем, что деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза.

Компания-оператор, обслуживающая весь транспорт британской столицы, подчеркнула, что при принятии решений руководствуется вопросом обеспечения безопасности пассажиров. "Деятельность, связанная с частным наймом, должна строго соответствовать всем нормам, - говорится в ее заявлении. - TfL также должна быть удовлетворена тем, что оператор подходит и соответствует тому, чтобы иметь лицензию".

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