В Петербурге из полпредства Путина украли сейф с золотом

Из здания полпредства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе неизвестные в ночь на пятницу похитили сейф, сообщил Интерфаксу источник.

"Утром я видел здесь оперативников. Что находилось в сейфе, не знаю. Если там находились украшения, то это, вероятно, личные вещи сотрудников полпредства. Служебный сейф не предназначен для хранения секретных документов, но сотрудники могут хранить там личные вещи, включая украшения, это не возбраняется", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что сейф находился в одном из департаментов аппарата полпредства на втором этаже здания.