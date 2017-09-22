Российский Сбербанк уходит из Европы

Сбербанк намерен уйти из ряда европейских стран. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил глава кредитной организации Герман Греф, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис, и в общем под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — сказал Греф.

18 сентября агентство «Украинские новости» сообщило, что украинский бизнесмен Сергей Тигипко может купить львовский VS Bank — дочернюю структуру Сбербанка в стране. В июле Нацбанк Украины отказал российским бизнесменам - Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка.

В конце марта Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании.

В Европе Сбербанк имеет представительства в Австрии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Республике Сербской, Сербии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии. Дочернюю структуру в Словакии — Sberbank Slovensko — Сбербанк продал европейской инвестиционной группе Penta Investments летом 2016 года.