Снесен расположенный в Шемахе Дом-музей известного азербайджанского поэта Мирзы Алекпера Сабира. Как сообщил Report руководитель по Шемахинскому району Исмаиллинского регионального управления культуры и туризма Рафаэль Тагиев, причиной тому стало обрушение одной из стен дома.

По его словам, решение о сносе музея было принято внуками М.А.Сабира Эльчином и Гюндюзом Тахирли: "Они уже утвердили новый проект. Строительство музея завершится в ближайшее время. Принадлежавшие в свое время поэту и хранящиеся в музее все предметы на данный момент находятся в Шемахинской центральной библиотеке под охраной полиции. После завершения строительства все предметы вновь установят на свои места".

Р.Тагиев отметил, что дом будет похож на прежний и его построят в стиле восточной архитектуры: "В отличие от прежнего дома, в новом помещении предусмотрены зал для конференций и фондовые комнаты. Вопросами строительства дома лично занимаются внуки поэта. Они недавно были в Шемахе на похоронах невестки Мирзы Алекпера Сабира. Ее похоронили рядом с поэтом".

Отметим, что М.А.Сабир скончался в 1911 году в Шемахе в возрасте 49 лет и был предан земле в родном городе.