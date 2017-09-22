Экс-гендиректор сети IDEAL оказался под домашним арестом

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора известной сети магазинов IDEAL Ильгара Исмаилова, сообщает АПА.
Согласно информации, И.Исмаилов обвиняется по 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) УК Азербайджана.
Бинагадинский районный суд приговорил его к домашнему аресту.
Напомним, И.Исмаилов уволился в январе текущего года.