Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции TurAz Qartalı – 2017.
Как передает сайт Минобороны, в учениях участвуют вертолеты ВВС двух стран: Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции TurAz Qartalı – 2017.
Как передает сайт Минобороны, в учениях участвуют вертолеты ВВС двух стран: Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.
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