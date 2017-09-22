В Азербайджане приостановили отправку больных за рубеж

В Азербайджане проводятся все виды хирургических операций, поэтому в стране приостановлена отправка за рубеж больных. Об этом haqqin.az сказал главный хирург Министерства здравоохранения, член Комиссии по вопросам направления на лечение за границу Гаджигулу Багиров.

По его словам, в Азербайджане созданы все условия для проведения сложных операций, и потому больные, обращающиеся в комиссию, направляются к местным врачам: «У нас проводятся операции по трансплантации органов, на сердце, брюшной полости".

Г.Багиров рассказал о пациентах, направляющихся в Иран и другие страны: «У каждого есть право выбора врача. Однако пациенты, обращающиеся, в частности, к иранским врачам, возвращаются оттуда с различными осложнениями».

Врач Бакинского центра сердца Эльмар Мамедов заявил, что в настоящее время в Азербайджане не проводятся лишь операции по пересадке легких. После того как это будет разрешено законодательством, подобные операции будут проводиться и в Азербайджане.

«В последние годы к нам часто обращаются пациенты с осложнениями, которых оперировали за границей. В настоящее время уровень азербайджанской медицины не отстает от уровня в Иране и Грузии. В хирургических операциях важен не статус врача, а насколько грамотно они проводятся. Мы несем ответственность за наших пациентов, они всегда находятся в центре нашего внимания», - сказал Э.Мамедов.