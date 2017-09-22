Подписаться на уведомления
 

В Азербайджане приостановили отправку больных за рубеж

 

В Азербайджане проводятся все виды хирургических операций, поэтому в стране приостановлена отправка за рубеж больных. Об этом haqqin.az сказал главный хирург Министерства здравоохранения, член Комиссии по вопросам направления на лечение за границу Гаджигулу Багиров.

По его словам, в Азербайджане созданы все условия для проведения сложных операций, и потому больные, обращающиеся в комиссию, направляются к местным врачам: «У нас проводятся операции по трансплантации органов, на сердце, брюшной полости".

Г.Багиров рассказал о пациентах, направляющихся в Иран и другие страны: «У каждого есть право выбора врача. Однако пациенты, обращающиеся, в частности, к иранским врачам, возвращаются оттуда с различными осложнениями».

Врач Бакинского центра сердца Эльмар Мамедов заявил, что в настоящее время в Азербайджане не проводятся лишь операции по пересадке легких. После того как это будет разрешено законодательством, подобные операции будут проводиться и в Азербайджане.

«В последние годы к нам часто обращаются пациенты с осложнениями, которых оперировали за границей. В настоящее время уровень азербайджанской медицины не отстает от уровня в Иране и Грузии. В хирургических операциях важен не статус врача, а насколько грамотно они проводятся. Мы несем ответственность за наших пациентов, они всегда находятся в центре нашего внимания», - сказал Э.Мамедов.

1642 просмотров


Старости
Миллиардер Фархад Ахмедов ликвидирует свою компанию в Азербайджане
Миллиардер Фархад Ахмедов ликвидирует свою компанию в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 32° / 19°
23 Сен 30° / 20°
24 Сен 27° / 19°
25 Сен 27° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

ДТП с российскими туристами в Турции
Азербайджанца оштрафовали на 2,5 миллиона из-за взятки чиновнику
Центробанк о курсе маната
В Азербайджане приостановили отправку больных за рубеж
Военные учения в Азербайджане: в ход пошли вертолеты фото
Экс-гендиректор сети IDEAL оказался под домашним арестом
В Шемахе снесли дом-музей Мирзы Алекпера Сабира фото
Крупнейший в мире лайнер чуть не разбился в московском аэропорту
Российский Сбербанк уходит из Европы
В Петербурге из полпредства Путина украли сейф с золотом
Лондон отказал Uber в продлении лицензии
Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим
США не исключают удар по Северной Корее
Как офицер ГРУ Курбан Касумов погиб в Сирии
Российские корабли покинули Баку фото; видео
И Австрия отказывается от Олимпиады-2018
Знаменитый Омар Момани посвятил карикатуру Баку и финалу Лиги Европы
Аракс Пашаян: «Арабский мир на стороне Азербайджана, Армения в ауте»
СГБ: «900 граждан Азербайджана состояли в ИГИЛ»
Facebook передаст США данные о российской рекламе
МВД Испании направило в Каталонию дополнительные войска
Российская подлодка нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ видео
Лавров и Налбандян провели переговоры в Нью-Йорке
Глава МИД Армении опроверг самого себя... и объявил о встрече Алиева и Саргсяна
МВД не допустит провокаций на митинге Али Керимли
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться