ДТП с российскими туристами в Турции

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадало 12 российских туристов. Об этом сообщают местные СМИ.

ЧП произошло сегодня около 7:30 по местному времени на бульваре Гази. 35-летний водитель автомобиля, который вез туристов в аэропорт, не справился с управлением. В результате машина перевернулась, вылетела с полосы и столкнулась с автобусом, в котором находились россияне.

Водитель автомобиля погиб на месте до приезда скорой. Медицинская помощь понадобилась 12 из 20 российских туристов, а также водителю автобуса. Пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.