Сербская оппозиция довела спикера парламента до слез

Председатель парламента Сербии Майя Гойкович покинула в четверг вечером зал заседаний в слезах после того, как представители оппозиции обвинили ее в дискриминации депутата-инвалида, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Скупщина (парламент республики) рассматривала поправки к законопроекту о системе образования и высшем образовании. В ходе обсуждения парламентарий оппозиционной Демократической партии Александра Ерков обвинила спикера в том, что та дискриминировала депутата движения "Достаточно" Люпку Михайловски, инвалида-колясочника, тем, что не предоставила ей слово, несмотря на запрос.

"То, что вы сказали, — тяжелое оскорбление. Самое большое оскорбление из тех, что кто-либо из депутатов пережил за год - то, что я унижаю кого-то из парламентариев за то, что он инвалид… Вам должно быть стыдно так оскорблять председателя, у которой самой в семье есть инвалид. Это дно, которого достиг этот парламент, вам должно быть стыдно!" — сказала Гойкович, видеозапись из Скупщины разместила телерадиокомпания. После этого спикер резко встала и в слезах вышла из зала заседаний, после чего была объявлена пауза.