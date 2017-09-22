Магомедрасул Меджидов: «Азербайджан поставил меня на ноги, в сборную России не вернусь»

Трехкратный чемпион мира по боксу в составе сборной Азербайджана Магомедрасул Меджидов подробно рассказал о недавнем чемпионате мира в Гамбурге, о том, как его встречали в Азербайджане и в родном Дагестане, о своем отъезде из России и своем нежелании выступать за сборную этой страны.

По словам боксера, ему пришлось от очень многого отказаться ради победы на чемпионате мира в Гамбурге.

«Я через столько прошел, - цитируют боксера «Махачкалинские известия». - Сына трехмесячного не видел, то, как он растет, отказался от общения с домашними и друзьями на время подготовки. Я благодарен Всевышнему за то, что он позволил мне победить. Была усиленная подготовка под руководством главного тренера сборной и, конечно, моего личного наставника – Гаджимурада Газиева, который, кстати, тренирует здесь, в Махачкале. Он следил за мной, контролировал все, вплоть до питания. В общем, совокупность многих факторов помогла мне победить, но легко не было.

В начале текущего сезона мне сделали операцию на колено, после чего я еще два месяца восстанавливался. Подготовку пришлось начать заново, но и тут без травм не обошлось – получил трещину на кисти, была травма локтя. Все это мне мешало».

Магомедрасул Меджидов заявил, что уже привык к победам, но звездой себя не считает.

«Конечно, это уже не те ощущения, которые я испытал после первой победы на чемпионате мира. Представьте себе, я радовался так, что два первых дня после окончания турнира просто не спал. В голове были мысли об этом событии – это была такая детская радость. А сейчас я уже привык (улыбается).

Но не ощущаю себя каким-то большим человеком или звездой. Это спорт, Всевышний дал мне здоровье. Кому-то он дал ум, а кому-то - силу, кому-то - все вместе. Надо радоваться тому, что у тебя есть».

Боксер отмечает, что в Азербайджане его победа вызвала огромную радость. Коснулся он и темы пожизненной стипендии, которую он будет получать по распоряжению президента Ильхама Алиева.

«В Азербайджане, конечно, все были очень рады. Параллельно с этим в Париже завершился чемпионат мира по борьбе, в котором выиграл азербайджанский борец Гаджи Алиев. Тоже, кстати, стал трехкратным чемпионом мира. Спустя неделю чемпионом мира стал я. Они еще не успели нарадоваться его успеху, когда я привез в Азербайджан золото (улыбается). Для них это было огромной радостью – то, что на международных аренах поднимается флаг Азербайджана и играет гимн страны. Что касается стипендии, она создана специально для олимпийских чемпионов, и от этого вдвойне приятно.

Азербайджанский гимн я пока еще не успел выучить (улыбается). Но если бы выучил, то обязательно спел бы, потому что эта страна дала мне многое. Но… от российского гимна я никогда не откажусь. Это моя родина, и я никогда не предавал ее. Я, хоть и ушел выступать за другую страну, но тогда меня вынудила жизнь, были определенные причины. В России очень высокая конкуренция, и все не могут стать первыми, только один».

Не остался Магомедрасул Меджидов без внимания и в Дагестане. Мэр Махачкалы Муса Мусаев подарил ему квартиру.

«Он проявил уважение, подарив мне квартиру, хоть я и выступаю за другую страну. Он сказал, чтобы я сам выбрал квартиру в соответствии с их возможностями, конечно же. А так мне уже заочно вручили ключи. Хотелось бы квартиру в центре. Но не все ведь бывает так, как мы хотим. Я буду рад тому, что мне дадут.

Многие пользователи социальных сетей начали возмущаться по поводу того, что мне подарили квартиру, аргументируя это тем, что я в ней не нуждаюсь. Мы живем в свободной стране, каждый может выразить свое мнение. Если те, кто писал подобное, попали в трудную жизненную ситуацию, пусть обратятся ко мне, я попробую помочь. Мэр посчитал, что я заслужил эту квартиру. Пусть они тоже тренируются, пусть становятся мэрами или богатыми людьми и сами дарят нуждающимся квартиры. Сам я тоже всегда помогаю родным и нуждающимся».

Рассказывая о причинах отъезда из России в Азербайджан, трехкратный чемпион мира заявил, что все началось с его дисквалификации.

«Выступая в России, я шел довольно-таки неплохо – выиграл чемпионат Дагестана, затем стал вторым на чемпионате СКФО (Северокавказский федеральный округ), были и другие престижные турниры. Начало конца наступило на чемпионате России в Перми, когда у меня в крови нашли мочегонные препараты, которые считаются допингом, и дисквалифицировали на два года. Я, конечно, собрал доказательства того, что препарат, включающий в себя запрещенные в спорте вещества, мне назначил мой лечащий врач, но никто не смог мне помочь - ни дагестанская, ни российская федерации бокса. И тогда я задумался о смене деятельности – начал искать другую работу. И тут поступило предложение от Азербайджана… Так я там и остался. Было обидно, что никто за меня не постоял. Я сам доказал свою невиновность, но никто не поддержал.

В Азербайджане меня узнают на улицах. Подходят, фотографируются. Там очень популярен бокс, как и вообще спорт. Руководство страны уделяет большое внимание развитию спорта, семья Алиевых лично принимает участие в крупных турнирах, поэтому спорт пользуется большой популярностью у жителей Азербайджана.

Принципиальной разницы между школами бокса в Азербайджане и Дагестане нет. Везде советский бокс. Кто больше работает, у того и бывает результат».

Магомедрасул Меджидов подчеркнул, что в сборную России возвращаться не намерен, даже если такое предложение поступит.

«Я несколько раз помешал российским спортсменам на крупных соревнованиях - на Олимпиаде в Лондоне, на чемпионатах мира и Европы. В России очень большая конкуренция, но, по всей видимости, спортсменов пропускают по блату. Смог бы ли я добиться столь высоких результатов, если бы выступал за Россию? Почему бы и нет? Мне помогать не надо, главное - не мешать. Если бы мне в России не мешали, то я бы смог.

Если сборная России захочет вернуть меня… Такого, конечно, не будет. Но если вдруг… Не вернулся бы обратно. Азербайджан меня поддерживал и поставил на ноги. Я добивался результатов для страны, а они поддерживали меня морально и материально. Я всем доволен и никуда уходить не собираюсь. Тем более, что это наша братская страна и находится очень близко к Дагестану».

Прославленный спортсмен задумается о переходе в профессиональный бокс после Олимпиады в Токио-2020.

«Я хочу выиграть Игры в Токио, а потом подумать - переходить в профессионалы или нет. За это время может случиться всякое, и я не могу быть уверенным в том - захочу ли я стать профессионалом. Главное на сегодняшний день – это Олимпиада в Токио. А потом будем думать по ситуации».

Меджидов не отказывается от своих слов о готовности сразиться с чемпионом мира среди профессионалов Энтони Джожуа, которого он победил, когда тот выступал среди любителей.

«Он чемпион в профессионалах, я трижды чемпион в любителях. Что касается вызова… Тут такая интересная ситуация. Приходил ко мне как-то азербайджанский журналист и спрашивал, смогу ли я с ним подраться. Я, конечно, ответил, что смогу хоть завтра. Захожу на следующий день в фейсбук, а там заголовок «Магомедрасул Меджидов бросил вызов Энтони Джошуа». Ну… бросил, значит, бросил. Подеремся, раз вы так хотите (смеется)».