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В Азербайджане и Грузии стартовал чемпионат Европы по волейболу

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартовал 30-й по счету женский чемпионат Европы по волейболу.

В первом матче дня, прошедшем на площадке бакинской Национальной гимнастической арены, встречались сборные России и Украины. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу россиянок (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13).

Эти команды выступают в группе «С» вместе с Турцией и Болгарией.

В эти минуты в Тбилиси играют сборные Грузии и Италии, а в Гейгеле – Сербия и Чехия.

Чуть позже на площадку выйдет сборная Азербайджана. На Национальной гимнастической арене подопечные Фаига Караева примут сборную Венгрии.

Также сегодня должны состояться матчи Беларусь — Хорватия (20:00, Тбилиси), Голландия — Бельгия (20:00, Гейгель) и Польша — Германия (20:30, Баку).

Это первое континентальное волейбольное первенство среди женщин, которое проходит на постсоветском пространстве. Ни до развала СССР, ни после на так называемой одной шестой части суши волейбольные чемпионаты Европы среди представительниц прекрасного пола не проводились. Для Азербайджана же это еще и первый чемпионат Европы в игровых видах спорта.

Основную нагрузку возьмет на себя столица Азербайджана, которая примет 24 из 36 игр чемпионата

В чемпионате выступают 16 сборных. Они поделены на четыре группы. В группу «А» попали команды Азербайджана, Польши, Германии и Венгрии. В группе «В» играют Грузия, Италия, Хорватия и Беларусь. Квартет «С» составили сборные России, Турции, Украины и Болгарии. А в группе «D» встречаются Голландия, Сербия, Бельгия и Чехия.

Матчи групп «А» и «С» проходят на площадке Национальной гимнастической арены в Баку, игры группы «B» - в Новом спортивном дворце в Тбилиси, а команды из группы «D» проводят свои встречи в Олимпийском спорткомплексе в Гейгеле.

Победители групп напрямую попадут в четвертьфинал. Сборные, занявшие в своих группах 2-е и 3-е места, сыграют в специальном раунде плей-офф, где будут разыгрываться четыре путевки в 1/4 финала. Ну а далее по стандартной схеме: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал. Игры плей-офф состоятся 26-27 сентября, четвертьфиналы - 28-29-го, полуфиналы - 30-го, а финал - 1 октября. Все матчи на вылет пройдут в Баку.

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