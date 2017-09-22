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Мартин Шульц: "Все может быть"

 

Почти 40% немцев еще не решили, за кого будут голосовать на грядущих выборах в Бундестаг, поэтому пока не исключается любой исход, считает кандидат в канцлеры ФРГ, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

"Я борюсь вплоть до 18 часов 24 сентября. 37% избирателей не определились. Все еще может быть", — заявил политик в интервью Bild.

Выборы в немецкий Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии в это воскресенье. Избирательные участки закроются в 18:00 по местному времени. Согласно итогам одного из новейших опросов, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель сейчас готовы отдать голоса 36,2% граждан, за СДПГ Шульца — 22%.

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