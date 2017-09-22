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Личный самолет азербайджанского бизнесмена рухнул в Стамбуле Есть раненые; фото

Автор: Отдел информации 

Потерпевший накануне в аэропорту Ататюрка в Стамбуле самолет Cessna Citation 650 принадлежал бизнесмену из Азербайджана. Об этом пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, у вылетевшего из аэропорта самолета вскоре возникли технические проблемы и экипаж принял решение срочно вернуться обратно.

Во время аварийной посадки самолет вышел из взлетно-посадочной полосы, раскололся на три части и загорелся. Во время аварии пострадали 4 человека: пассажир, стюардесса и два пилота. Пилоты Музаффер Кутлук, Мумин Туран, стюардесса Дуйгу Догачай и пассажир Мехмет Шахин получили травмы легкой степени тяжести.

При крушении самолета с бортовым TC-KON примерно на час была приостановлена деятельность всего аэропорта Ататюрка.

По словам губернатора Анкары, самолет должен был в 21:20 вылететь в Северный Кипр. Однако вскоре после начала полета команда приняла решение вернуться в аэропорт.

«Самолет удалось остановить после того, как он проехал 100 метров. Пожарные уже были наготове. Пострадавшие пассажиры были немедленно доставлены в больницу», - сказал губернатор.

По информации турецких СМИ, самолет принадлежит одному из азербайджанских бизнесменов, имя которого не приводится. Он купил воздушное средство несколько месяцев назад. Примечательно, что данный самолет на прошлой неделе был задействован во время съемок одного из турецких сериалов, в главной роли которого играет известный актер Эркан Петеккая.

Предыдущим владельцем самолета был Sanko Holding, который продал его в 2014 году.

Как удалось выяснить haqqin.az из открытых источников, самолет Cessna Citation 650 с бортовым номером TC-KON был построен в 1998 году. Восьмиместный самолет был капитально отремонтирован в 2013 году. Раньше транспортное средство эксплуатировала компания Aviation Jet, однако нынешний оператор неизвестен.

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