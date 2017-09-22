Саакашвили проигнорировал суд по делу о прорыве границы

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не явился в суд по делу о прорыве украинской границы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас в Мостиском суде рассматривается протокол о предполагаемом административном нарушении с моей стороны при переходе границы. Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что представители президента Украины Петра Порошенко звонили в суд и требовали вынести решение и оштрафовать Саакашвили за «нелегальный переход границы», мотивируя это политической обстановкой в стране. «Для того, чтобы меня обвинить в нарушении, нужно доказать умысел, чего, естественно, не было, а также умышленные действия с моей стороны, чего тоже не было», — отметил бывший губернатор.