Турецкая писательница удостоена премии мира

Турецкая писательница Асли Эрдоган получила премию мира имени Эриха Марии Ремарка. Жюри отметило престижной наградой ее публикации о напряженной ситуации в Турции и влиянии политики на повседневную жизнь обычных людей в стране, сообщает Дойче велле.

Несмотря на недавний громкий судебный процесс и заключение, Асли удалось лично присутствовать на торжественной церемонии вручения 22 сентября в немецком городе Оснабрюк.

Денежный эквивалент премии, присужденной Асли Эрдоган, составляет 25 тысяч евро. Жюри также наградило специальной премией в пять тысяч евро Даниэля Рёдера (Daniel Röder), сооснователя проевропейского движения "Пульс Европы".

Премия мира имени Эриха Мария Ремарка была учреждена в 1991 году в городе Оснабрюк, на родине знаменитого писателя. Каждые два года эта награда присуждается за публицистический или научный вклад в сохранение мира, борьбу за свободу слова и другие права человека как в отдельных странах, так и в глобальном масштабе.