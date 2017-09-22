Азербайджан включил американских конгрессменов в «черный список»

Министерство иностранных дел Азербайджана включило трех членов Палаты представителей США - Фрэнка Паллоне, Давида Валадао и Тулси Гебрд в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных армянами территорий Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
"Фрэнк Паллоне, Давид Валадао и Тулси Гебрд незаконно посетили оккупированные азербайджанские территории, нарушив тем самым законодательство Азербайджана. Их имена включены в список нежелательных в Азербайджане лиц", - заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
Он также отметил, что визит американских конгрессменов является "провокацией, которая направлена на подрыв усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая США, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".