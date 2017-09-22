Курдистан все же проведет референдум о независимости

Иракский Курдистан не станет переносить референдум о независимости автономии от Багдада, несмотря на оказываемое давление, проведет его в намеченный срок 25 сентября, сказал глава региона Масуд Барзани, передает РИА Новости.

"Мы здесь собрались, чтобы сказать в один голос "да" независимости, мы уже годы назад пришли к убеждению о невозможности оставаться вместе с Ираком", — заявил Барзани участникам митинга о независимости Иракского Курдистана.

Барзани призвал жителей региона прийти 25 сентября на "избирательные участки и самим сделать свой выбор". Он также рассказал, что "многие стороны выступили с угрозами, требуя отмены референдума".