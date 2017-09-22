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МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»

Автор: Отдел информации 

В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября планируется встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ, а 23 сентября – с министром иностранных дел Армении при участии сопредседателей, сообщил haqqin.az глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

На встречах будет обсуждаться ситуация вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Х.Гаджиев также прокомментировал заявления главы МИД Армении о том, что на встрече глав внешнеполитических ведомств и сопредседателей будет обсуждаться возможная встреча президентов Азербайджана и Армении, а также сроки нового визита посредников в регион.

«Глава МИД Армении Э.Налбандян заявил, что обсуждения этих вопросов будут носить протокольный характер, чем в очередной раз выставил себя на посмешище. Это необоснованное заявление и такими заявлениями он хочет преподнести сопредседателей в качестве «туристов», которые неспособны вести серьезные переговоры. Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд ранее раскрыл общественности план и принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров, в отличие от своего армянского коллеги, намерен вести с сопредседателями серьезные и субстантивные переговоры по предложениям, имеющимся на столе», - сказал Х.Гаджиев.

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