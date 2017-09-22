Папа римский Франциск отказался простить священников-педофилов

Священники-педофилы, признанные виновными, не должны иметь шанса на прощение и восстановление в сане, так как это может привести к новым преступлениям, считает римский папа Франциск. Об этом он заявил на встрече с членами ватиканской комиссии по защите прав несовершеннолетних, передает агентство AFP.

«Насилия над несовершеннолетним, если оно доказано, достаточно, чтобы не иметь возможности на обжалование решения о лишении сана», - сказал понтифик.

По его мнению, в этом случае наказание должно быть окончательным.

Римский папа признал, что однажды уже совершил ошибку, восстановив в сане итальянского епископа Мауро Инзоли, признанного виновным в совращении малолетних. Два года спустя Инзоли был замечен в новых домогательствах к детям. Однако, по словам папы, с тех пор он «усвоил урок».

«Что касается просьб о папских помилованиях, я никогда не буду их подписывать, когда речь идет о подобных преступлениях», - пообещал он.

Также римский папа назвал педофилию болезнью, прибавив, что признание католической церковью подобных преступлений слишком запоздалое.

«Когда осознание приходит поздно, средства для решения проблемы также запаздывают. Я знаю об этом, но это - реальность, и я говорю прямо: мы опоздали», - цитирует Франциска названное агентство.