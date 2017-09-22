Европарламент против референдума в Каталонии

Председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни считает, что проведение референдума в Каталонии, которое местные власти назначили на 1 октября, противоречит испанской конституции. Такое мнение он выразил в пятницу в эфире итальянского новостного радиоканала Rai-Radio-1.

"Правда на стороне испанского правительства, потому что этот референдум идет вразрез с конституцией Испании и противоречит законам Каталонии", - сказал глава ЕП, отвечая на вопрос о том, правомерно ли проведение заявленного плебисцита в автономии. Он также выразил надежду на то, что "все завершится политическим решением, а Мадрид и Барселона возобновят диалог".

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, в Каталонии принят был закон, регулирующий ее выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников отложения от королевства.