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Албания призвала ООН признать независимость Косово

 

Глава правительства Албании Эди Рама, выступая на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) в пятницу, призвал государства - члены организации признать независимость самопровозглашенной республики Косово, что, по его мнению, не приведет к "высвобождению сил зла", а принесет пользу Западным Балканам, передает РИА Новости.

В своем обращении к ГА ООН Рама отметил, что на протяжении последних лет "многие использовали эту трибуну для того, чтобы высказывать свою обеспокоенность и страх в связи с тем, что независимость Косово даст "свободу темным силам", которые никто не сможет контролировать. Однако, по его словам, ничего подобного не происходит.

"Кто может отрицать впечатляющие достижения Косово, достигнутые за менее чем десятилетие со времени обретения им независимости в области укрепления демократических институтов, эффективного управления, многонационального и многоконфессионального сосуществования!" — убеждал собравшихся премьер Албании.

"Это - прекрасный пример, в том числе очевидны и перспективы евроатлантического сближения. Независимость Косово не привела к высвобождению темных сил, сил зла. Напротив, она стала залогом безопасности и стабильности региона", — заверил Рама.

Он призвал те государства, которые еще не признали независимость Косово, "сделать это как можно скорее". Такой шаг глава правительства Албании назвал "инвестицией в безопасность и стабильность всего региона, включая Сербию".

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