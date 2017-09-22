Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо наследному принцу Саудовской Аравии, заместителю премьер-министра и министру обороны Мухаммеду бин Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду, сообщает официальный сайт главы государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем объявления Королевства. B этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, а братскому нам Вашему народу – вечных мира и благосостояния", - говорится в поздравлении президента Азербайджана.