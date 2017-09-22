Полиция арестовала мужчину, избившего водителя бакинского автобуса

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления полиции Насиминского района и 19-го отделения полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий 20 сентября задержали и привлекли к следствию 27-летнего Джавидана Бадалова, который избил водителя автобуса. Об этом сообщил замглавы пресс-службы МВД Азербайджана Орхан Мансурзаде, передает АПА.

По факту в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (Хулиганство) УК Азербайджана. Задержанному предъявлено обвинение по этой статье. Сегодня суд назначит меру пресечения в отношении Д.Бадалова.

Напомним, что 18 сентября водитель автобуса № 135 с госномером 10 TG 034 Керимов Гудрат был избит пассажиром на автобусной остановке возле станции метро "Мемар Аджеми".

Водитель был доставлен в Клинический медицинский центр №1, где ему наложили швы.