Глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США пытаются помешать продвижению сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, передает РИА Новости.

Встреча министров состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы рады видеть, как наше сотрудничество (с РФ) начинает приносить плоды, так что сирийский народ все более убеждается в том, что они пишут последнюю главу кризиса", — сказал Муаллем.

"Но американцы все еще не меняют свой подход. В Дейр-эз-Зоре они пытаются помешать продвижению нашей армии против ИГИЛ", — подчеркнул сирийский министр.

При этом он отметил, что прошедшая в середине сентября встреча по Сирии в Астане была успешной.

"Это достижение очень важно, но вопрос все еще в том, готовы ли американцы отдать должное России", — сказал глава МИД Сирии.

"Деньгами или как?" — иронично заметил Лавров. "Вам не нужны их деньги", — с улыбкой ответил Муаллем.