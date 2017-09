В эти минуты в Нью-Йорке началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедърова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает haqqin.az со ссылкой на Твиттер главы пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева.

На встрече будет обсуждаться проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Now. FM #Mammadyarov having meeting w/OSCE Minsk Group Co-chairs on sidelines of 72 session of #UNGA on settlement of Arm-Aze NK conflict pic.twitter.com/n9CUS0LISQ