Подписаться на уведомления
 

«Мисс Турция — 2017» лишена титула из-за записи в Твиттере

 

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция — 2017» Ытыр Эсен накануне была лишена титула. Случилось это через несколько часов после ее победы и по причине размещенного в Твиттере поста девушки с упоминанием о попытке военного переворота в стране в июле 2016 года. Сообщение об этом опубликовано в фейсбуке конкурса, сообщает Hurriyet.

В июле, в годовщину попытки переворота, Эсен написала в своем твиттере, что как раз тогда у нее началась менструация и «ее кровь примешалась к крови героев», погибших в ходе неудавшегося путча.

В настоящее время аккаунт Эсен в твиттере удален, а ее фотографии изъяты из аккаунта конкурса.

«С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса «Мисс Турция», стремящийся к пропаганде привлекательного имиджа Турцию в мире, не может примириться с таким сообщением», — говорится в заявлении.

1096 просмотров


Старости
Миллиардер Фархад Ахмедов ликвидирует свою компанию в Азербайджане
Миллиардер Фархад Ахмедов ликвидирует свою компанию в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
23 Сен 30° / 20°
24 Сен 27° / 19°
25 Сен 27° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

США пообещали сбивать ракеты Ким Чен Ына
Совбез Турции назвал незаконным референдум в Курдистане
Депутат Джабраилов: «Надо разбить бутылку водки на голове у армянских депутатов в Баку»
«Мисс Турция — 2017» лишена титула из-за записи в Твиттере
Эльмар Мамедъяров на переговорах с сопредседателями МГ ОБСЕ в Нью-Йорке фото
США пытаются помешать продвижению армии Асада заявление МИД
Полиция арестовала мужчину, избившего водителя бакинского автобуса
Азербайджан с победы стартовал на чемпионате Европы в Баку обновлено 20:35
Мэр Стамбула объявил об уходе в отставку
Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
Албания призвала ООН признать независимость Косово
Европарламент против референдума в Каталонии
Папа римский Франциск отказался простить священников-педофилов
В Украине взорвался склад боеприпасов
Ильхам Алиев на первой игре сборной Азербайджана на чемпионате Европы
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Курдистан все же проведет референдум о независимости
Азербайджан включил американских конгрессменов в «черный список»
Турецкая писательница удостоена премии мира
Саакашвили проигнорировал суд по делу о прорыве границы
Серж Саргсян принял турецкого депутата
Личный самолет азербайджанского бизнесмена рухнул в Стамбуле Есть раненые; фото
Мартин Шульц: "Все может быть"
Магомедрасул Меджидов: «Азербайджан поставил меня на ноги, в сборную России не вернусь»
Сербская оппозиция довела спикера парламента до слез
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться