«Мисс Турция — 2017» лишена титула из-за записи в Твиттере

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция — 2017» Ытыр Эсен накануне была лишена титула. Случилось это через несколько часов после ее победы и по причине размещенного в Твиттере поста девушки с упоминанием о попытке военного переворота в стране в июле 2016 года. Сообщение об этом опубликовано в фейсбуке конкурса, сообщает Hurriyet.

В июле, в годовщину попытки переворота, Эсен написала в своем твиттере, что как раз тогда у нее началась менструация и «ее кровь примешалась к крови героев», погибших в ходе неудавшегося путча.

В настоящее время аккаунт Эсен в твиттере удален, а ее фотографии изъяты из аккаунта конкурса.

«С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса «Мисс Турция», стремящийся к пропаганде привлекательного имиджа Турцию в мире, не может примириться с таким сообщением», — говорится в заявлении.