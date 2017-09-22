Депутат Джабраилов: «Надо разбить бутылку водки на голове у армянских депутатов в Баку»

Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству депутат Рафаель Джабраилов считает, что армянские депутаты преднамеренно фотографируются в Баку с бокалами алкоголя и распространяют эти фото в сети, сообщает Qafqazinfo.

«Я называю это «донкихотством». Армянские депутаты пытаются таким образом разозлить азербайджанское общество и заработать дивиденды среди своих избирателей. Мне кажется, такими фотографиями они намеренно провоцируют азербайджанцев, чтобы кто-то не выдержал и набросился на армян с кулаками. Разумеется, представители Армении сразу же растрезвонят об этом на весь мир и вновь выставят себя жертвой.

Фото с бокалами армянские депутаты сделали в своем номере в отеле. Если бы они сидели в ресторане и вели себя неподобающе, какой-нибудь азербайджанец непременно разбил бы о их головы бутылку со спиртным. Честно говоря, если бы так случилось, для меня бы это стало просто маслом по сердцу. Но рассуждая трезво, понимаю, что это не выход», - признался депутат.