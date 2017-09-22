Совбез Турции назвал незаконным референдум в Курдистане

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции назвал референдум о независимости в Иракском Курдистане незаконным и неприемлемым, Анкара будет защищать международное право, говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания СНБ, которое прошло в пятницу под председательством президента страны Р.Т.Эрдогана, сообщает Haber 7.

"Референдум незаконен и неприемлем. Это серьезнейшая ошибка, угрожающая миру в регионе. Если референдум состоится, то Турция будет защищать международное право. Все народы Ирака — арабы, курды, туркмены — могут мирно жить только в рамках единой страны. Референдум приведет к ужасным последствиям", — говорится в документе.

Отмечается, что Анкара готова приложить усилия для урегулирования на конституционной основе всех спорных вопросов между Иракским Курдистаном и центральным правительством Ирака.