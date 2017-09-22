США пообещали сбивать ракеты Ким Чен Ына

Соединенные Штаты собьют северокорейскую ракету, если она пролетит рядом с Гуамом, заявила в пятницу и.о. помощника госсекретаря США Сюзан Торнтон, передает РИА Новости.

"Если бы ракета была нацелена на Гуам или пролетела над ним, мы бы ее сбили", — сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

Репортеры спросили Торнтон, почему США не отвечают военными действиями на запуски ракет КНДР, которые нарушают воздушное пространство и союзников — Японии и Южной Кореи.

Она в ответ напомнила, что об этом ранее уже говорил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Торнтон отметила, что сейчас можно определить, куда именно полетит ракета и где она приземлится. По ее словам, в Японии действуют системы оповещения гражданского населения.

"Вопрос о том, применять или нет военные действия, зависит от конкретных ситуаций", — сказала она.