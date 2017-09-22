Лавров предупредил об опасности раздела Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что раздела Сирии допустить нельзя, а зоны деэскалации призваны консолидировать политические силы в стране, передает РИА Новости.
«Никакого раздела допускать нельзя. Цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку», — предупредил министр.
По словам Лаврова, это то, «чего, наверное, некоторые хотели бы добиться».
Он пояснил, что есть такие, «кому выгодно поддерживать постоянно здесь хаос, неразбериху».
Министр иностранных дел подчеркнул, что концепция зон деэскалации изначально была объявлена как временная.
«Параллельно с зонами деэскалации мы хотим стимулировать процесс национального примирения, с тем чтобы начался национальный диалог», — добавил Лавров.