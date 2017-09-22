Бундестаг поставил под вопрос законность решения Меркель

Бундестаг выпустил доклад, в котором признал недостаточной законодательную базу, ставшую основой для решения канцлера Ангелы Меркель об открытии в 2015 году границы страны для беженцев, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в 11-страничном документе поставлен вопрос, должен ли был парламент голосовать по решению Меркель о беженцах или же распоряжение об открытии государственной границы она правомочна отдавать самолично.

Доклад был опубликован 22 сентября, всего за два дня до выборов федерального канцлера Германии.

Адвокат по конституционным вопросам Уве Липински отметил, что поднятые в бундестаге вопросы являются «серьезной проблемой», так как Меркель, похоже, действительно приняла решение открыть границы самолично.