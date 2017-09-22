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По стране прокатились слухи об освобождении Ильгара Мамедова звонок правозащитников

Автор: Отдел информации 

Несколько часов назад сразу несколько источников сообщили об освобождении лидера РЕАЛ Ильгара Мамедова. В частности, об этом редакции haqqin.az сообщили правозащитницы Саида Годжаманлы, Новелла Джафарова и Диляра Алиева.

Однако, как уведомили haqqin.az представители Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, данная информация не соответствует действительности, и Ильгар Мамедов продолжает находиться в заключении в учреждении по отбыванию наказаний №2.

Отметим, что, по информации названных правозащитниц, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд намерен начать процесс применения санкций в отношении Азербайджана и категорически требует освобождения заключенного согласно решению Европейского суда по правам человека.

17 марта 2013 года Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил к разным срокам лишения свободы 18 человек за участие и организацию беспорядков в Исмаиллы, и в их числе лидер движения ReAl Ильгар Мамедов осужденный к 7 годам заключения.

Международные организации, а также правительства США и Евросоюза настаивают на освобождении И.Мамедова. Соответствующее решение принято и Европейским судом по правам человека.

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По стране прокатились слухи об освобождении Ильгара Мамедова звонок правозащитников
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