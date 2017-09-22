В Германии мусульманкам запретили водить машину с закрытым лицом

Представительство немецких федеральных земель - бундесрат внес поправки в свод правил дорожного движения. Отныне нельзя садиться за руль, надев карнавальную маску, респиратор или некоторые мусульманские головные уборы, скрывающие лицо, сообщает Deutsche Welle.

В бундесрате обосновали эту меру тем, что лицо водителя должно быть узнаваемо при фиксации на радарах. Данный запрет будет действовать по всей территории Германии. В остальных случаях вопрос ношения мусульманских головных платков сохранится в компетенции земельных властей.

По данным DW, с нарушителей закона будет взыскиваться штраф в размере 60 евро.