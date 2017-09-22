Неприятный инцидент случился во время сегодняшнего матча 6-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги между «Карабахом» и «Сумгаитом» (4:1).

На 88-й минуте вторую желтую карточку получил испанский легионер «Карабаха» Мичел. Покидая поле, удаленный футболист получил нагоняй от главного тренера Гурбана Гурбанова.

Наставник предъявил претензии Мичелу, а когда тот возразил, Гурбанов выразил свое недовольство резкими жестами руки.

«Моя жесткая реакция, понятное дело, была связана с красной карточкой Мичела, - заявил после игры главный тренер «Карабаха». – Перед каждым матчем говорю футболистам, чтобы проявляли терпение, чтобы не подводили команду. Мичел не справился с этой задачей».

Сам испанец заметил, что в раздевалке продолжения беседы с главным тренером не было. «Он ничего не сказал. Да и все, что будет между нами, останется между нами. Такое бывает. Не боюсь ли я попасть в «черный список» главного тренера? А что это такое? В футболе бывают такие моменты. Нужно продолжать работать».

Уже 27 сентября «Карабаху» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против итальянской «Ромой». Этой ночью Гурбан Гурбанов отправится в Рим, где в субботу «Рома» примет в матче чемпионата Италии «Удинезе».

«Матч «Карабах» - «Рома» обещает быть хорошим, - заявил специалист, улыбаясь. - Они в последних играх забивают по 3-4 гола».