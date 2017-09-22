Подписаться на уведомления
 

Конфликтная ситуация между Гурбаном Гурбановым и футболистом «Карабаха» видео

Автор: Отдел спорта 

Неприятный инцидент случился во время сегодняшнего матча 6-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги между «Карабахом» и «Сумгаитом» (4:1).

На 88-й минуте вторую желтую карточку получил испанский легионер «Карабаха» Мичел. Покидая поле, удаленный футболист получил нагоняй от главного тренера Гурбана Гурбанова.

Наставник предъявил претензии Мичелу, а когда тот возразил, Гурбанов выразил свое недовольство резкими жестами руки.

«Моя жесткая реакция, понятное дело, была связана с красной карточкой Мичела, - заявил после игры главный тренер «Карабаха». – Перед каждым матчем говорю футболистам, чтобы проявляли терпение, чтобы не подводили команду. Мичел не справился с этой задачей».

Сам испанец заметил, что в раздевалке продолжения беседы с главным тренером не было. «Он ничего не сказал. Да и все, что будет между нами, останется между нами. Такое бывает. Не боюсь ли я попасть в «черный список» главного тренера? А что это такое? В футболе бывают такие моменты. Нужно продолжать работать».

Уже 27 сентября «Карабаху» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против итальянской «Ромой». Этой ночью Гурбан Гурбанов отправится в Рим, где в субботу «Рома» примет в матче чемпионата Италии «Удинезе».

«Матч «Карабах» - «Рома» обещает быть хорошим, - заявил специалист, улыбаясь. - Они в последних играх забивают по 3-4 гола».

1064 просмотров


Старости
Миллиардер Фархад Ахмедов ликвидирует свою компанию в Азербайджане
Миллиардер Фархад Ахмедов ликвидирует свою компанию в Азербайджане
Наша погода
Сегодня 30° / 20°
24 Сен 27° / 19°
25 Сен 26° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Конфликтная ситуация между Гурбаном Гурбановым и футболистом «Карабаха» видео
Нефть продолжает дорожать
В Германии мусульманкам запретили водить машину с закрытым лицом
По стране прокатились слухи об освобождении Ильгара Мамедова звонок правозащитников
Бундестаг поставил под вопрос законность решения Меркель
Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы
Лавров предупредил об опасности раздела Сирии
США пообещали сбивать ракеты Ким Чен Ына
Совбез Турции назвал незаконным референдум в Курдистане
Депутат Джабраилов: «Надо разбить бутылку водки на голове у армянских депутатов в Баку»
«Мисс Турция — 2017» лишена титула из-за записи в Твиттере
Эльмар Мамедъяров на переговорах с сопредседателями МГ ОБСЕ в Нью-Йорке фото
США пытаются помешать продвижению армии Асада заявление МИД
Полиция арестовала мужчину, избившего водителя бакинского автобуса
Азербайджан с победы стартовал на чемпионате Европы в Баку обновлено 20:35
Мэр Стамбула объявил об уходе в отставку
Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
Албания призвала ООН признать независимость Косово
Европарламент против референдума в Каталонии
Папа римский Франциск отказался простить священников-педофилов
В Украине взорвался склад боеприпасов
Ильхам Алиев на первой игре сборной Азербайджана на чемпионате Европы
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Курдистан все же проведет референдум о независимости
Азербайджан включил американских конгрессменов в «черный список»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться