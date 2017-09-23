Сторонники независимости Курдистана устроили пробку в центре Эрбиля

Сторонники независимости Иракского Курдистана учинили грандиозный затор в центре столицы автономии, городе Эрбиле, передает РИА Новости.

После окончания митинга и концерта "Фестиваль независимости" на стадионе "Эрбиль", на котором собралось несколько сотен тысяч сторонников независимости, его участники стали расходиться и разъезжаться по домам.

В результате на улицах Эрбиля организовался стихийный праздник сторонников независимости автономии. Они размахивают флагами Курдистана, водители постоянно сигналят. Многие автомобили украшены портретами президента Масуда Барзани. Время от времени кто-то запускает в воздух петарды. Движение по городу затруднено - по сути, центр Эрбиля являет собой сплошной уличный затор.

Несколько тысяч сторонников независимости собрались в центре города около офиса представительства ООН. Они исполняют национальные танцы, поют и требуют признать законность референдума. "Если референдум состоится, но ООН не признает его результаты, мы останемся здесь и объявим голодовку", — пояснила одна из местных активисток.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое на власть автономии давление, и проведет его в намеченный срок - 25 сентября.