Два землетрясения в Калифорнии

Два землетрясения подряд магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Первое землетрясение, магнитудой 5,7, было зафиксировано в 19:50 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра. Вслед за этим последовало землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в 58 километрах от Ферндейла и с глубиной залегания 4,6 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.