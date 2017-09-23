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Два землетрясения в Калифорнии

 

Два землетрясения подряд магнитудой до 5,7 произошли в американском штате Калифорния в пятницу, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Первое землетрясение, магнитудой 5,7, было зафиксировано в 19:50 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 204 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине 9,1 километра. Вслед за этим последовало землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в 58 километрах от Ферндейла и с глубиной залегания 4,6 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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