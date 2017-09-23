В Монако министр арестован из-за русского миллиардера

Глава департамента юридических услуг Княжества Монако (министр юстиции) Филипп Нармино задержан в пятницу полицией страны и взят под стражу. Об этом сообщило AFP, опираясь на данные из юридических кругов.

14 сентября Филипп Нармино объявил об уходе со своего поста. Причем отставка последовала всего через несколько часов после большой публикации газеты Mond, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции. Как считает газета и ряд других французских зданий, олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем,чтобы те в выгодном им ключе производили юридические действия в отношении тяжбе российской стороны со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Рыболовлев обвиняет арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завысил цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала 20 века, обошедшиеся магнату примерно в €1 млрд. Бувье, со своей стороны, недавно заявил о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.

В пятницу Генеральная прокуратура княжества Монако инициировала расследование против не установленного лица в связи с подозрением на торговлю влиянием. Прокуратура указала в своем заявлении, что "следователи провели 19 сентября в Монако целый ряд обысков в рамках ведущегося расследования". По данным крупнейшей региональной газеты Nice-Matin, обыски были проведены как в квартире Нармино, так и в его рабочем офисе. "Примечательно, что Нармино был арестован в канун его выхода на пенсию, что должно состояться 23 сентября", - отмечает газета.