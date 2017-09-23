Fitch улучшило прогноз по рейтингам России

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах России на уровне "BBB-" со стабильного до позитивного, говорится в сообщении агентства.

При этом агентство также подтвердило долгосрочные РДЭ России в национальной и иностранной валютах на уровне «ВВВ-».

Агентство объясняет улучшение прогноза по рейтингам тем, что Россия добилась некоторого прогресса в укреплении своей экономической политики.

Fitch считает, что рост экономики России продолжится, но будет слабым.