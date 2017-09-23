В Колумбии конфисковали семь тонн кокаина

Власти Колумбии сообщили в пятницу о конфискации крупной партии кокаина весом семь тонн, передает РИА Новости.

"В городе Апартадо, департамент Антиокия, общественные силы изъяли семь тонн хлоргидрата кокаина, принадлежавшего (преступной группировке) "Клану Залива", - говорится в сообщении Министерства обороны Колумбии в микроблоге в Twitter.

По данным ведомства, наркотик был спрятан среди легального груза фруктов, которые должны были быть доставлены в Центральную Америку в контейнерах.

Минобороны Колумбии полагает, что на улицах Нью-Йорка эта партия кокаина стоила бы примерно 200 миллионов долларов.