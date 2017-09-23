«Мисс Турция-2017» лишилась титула из-за твита

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен лишилась титула из-за сообщения в Twitter о менструации. Соответствующее заявление оргкомитета размещено в Facebook конкурса.

В июле этого года Эсен разместила в Twitter сообщение, где откровенно указала, что у нее началась менструация, а ее «кровь прибавилась к крови героев», погибших во время неудавшейся попытки переворота 15 июля 2016 года.

«Оргкомитет конкурса 'Мисс Турция", стремящийся представить Турцию миру и внести вклад в ее имидж, не может принять такое сообщение», — говорится в заявлении оргкомитета.