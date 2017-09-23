Трамп пообещал разобраться с «коротышкой с ракетой»

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». Об этом сообщает The Hill.

Американский лидер добавил, что принять меры относительно КНДР должны были предыдущие президенты США. «С Человеком-ракетой должно было быть покончено давным-давно. Мы не можем позволить всяким психам запускать свои ракеты направо и налево», — сказал он.

«Разделаться с ним необходимо было еще Клинтону или Обаме», — указал Трамп. «Но это придется сделать мне, потому что мы должны сделать это. Коротышка с ракетой, мы действительно это сделаем, поскольку у нас нету выбора», — заявил американский президент.