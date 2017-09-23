В Греции разбился частный самолет

Сверхлегкий частный самолет CT2K разбился в горном районе на северо-востоке Греции, погибли двое граждан Украины — муж и жена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

ЧП произошло в пятницу. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом.

Поздно вечером спасатели нашkи обломки самолета и тела погибших в районе Керасиа в области Родопи.

Причины происшествия пока неизвестны.