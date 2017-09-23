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В Краснодаре посреди улицы умер уроженец Азербайджана

Автор: Отдел информации 

В районе Пашковском (Краснодар) произошло ЧП: сразу двое мужчин упали на асфальт, забившись в конвульсиях. Вокруг сразу же собралась толпа прохожих. Некоторые горожане попытались оказать первую помощь пострадавшим, пишут российские СМИ.

Сразу же вызвали бригаду "скорой". Врачи, прибыв на место происшествия буквально через несколько минут, попытались спасти мужчин. К сожалению, медикам не удалось спасти 31-летнего уроженца Азербайджана. Второго мужчину доставили в больницу.

Есть сведения, что причиной смерти уроженца Азербайджана стала передозировка наркотиками.

Полиция проводит проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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