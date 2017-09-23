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Масимов убил родителей и скрывается в гедабекских лесах

 

Сотрудники Управления полиции Гедабейского района прочесывают окрестные леса в поисках жителя села Гурудере Шохрата Масимова, причастного к убийству своих родителей. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Так, 21 сентября Масимов, находясь дома, нанес отцу Микаилу Масимову, 1931 года рождения, два ножевых ранения в область груди. Мать Айна Масимова, 1938 года рождения, ставшая очевидцем убийства, пыталась спастись бегством, но сын настиг ее во дворе дома и нанес ножевые ранения в спину. От полученных ранений пожилые люди скончались на месте. А Шохрат Масимов скрылся с места преступления.

По полученным данным, убийца скрывается в окрестных лесах.

Согласно показаниям соседей, конфликт между сыном и родителями мог возникнуть из-за сестры Шохрата Масимова. Последняя проживает отдельно и хотела бы вернуться жить в отчий дом. Масимов категорически не был согласен с этим, когда родители готовы были принять дочь обратно. Соседи были осведомлены об этом и предположили, что именно это стало причиной семейной трагедии.

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