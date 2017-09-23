Цукерберг избавляется от акций Facebook

В ближайшие полтора года основатель Facebook Марк Цукерберг намерен продать от 35 до 75 миллионов акций компании для финансирования благотоворительных проектов.

«Я рассчитываю продать 35-75 млн акций Facebook в следующие 18 месяцев для финанисрования наших проектов в области образования, науки и юриспруденции», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он добавил, что это общие с женой Присциллой планы. По словам Цукерберга, он собирается в течение жизни избавиться от 99% акций Facebook. За весь пакет он может выручить от $5,9 до $12,8 млрд.