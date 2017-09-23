Продолжаются полеты боевых самолетов Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı - 2017.
Минобороны Азербайджана распространило очередное видео полетов ВВС двух стран.
Продолжаются полеты боевых самолетов Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı - 2017.
Минобороны Азербайджана распространило очередное видео полетов ВВС двух стран.
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