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В Баку начинается митинг оппозиции: «Даешь нефтяную качалку!» обновляется

Автор: Отдел политики 

Через считанные часы в центре Баку на известной «Продуктовой площади» оппозиции – стадионе «Мехсул» - стартует митинг национал-демократической оппозиции. Организатором митинга выступила Партия Народного Фронта Азербайджана во главе с оппозиционным блогером Али Керимли.

Оппозиция вновь за год до президентских выборов прибегла к своей ветхой исторической тактике – попытке придать динамику политическим процессам и раскачать ситуацию с помощью массовых митингов и демонстраций. По большому счету, ПНФА и А.Керимли прибегли к этой тактике еще с осени прошлого года. Но противникам действующей власти не удалось собрать на площади даже несколько тысяч сторонников, после чего «митинговую тактику» пришлось отложить в долгий ящик. И за год до президентских выборов 2018 года ПНФА вновь прибегает к своей единственной альтернативе.

Однако на сей раз поражает главный лозунг попытки создания протестного движения: «Каждому гражданину по кусочку нефти!» Правда, как оппозиция представляет себе раздел дешевеющей с каждым днем нефти в свете актуализации альтернативных источников энергии, А.Керимли и его сторонники не объясняют. Вот так и говорят – дайте теперь нам порулить станком-качалкой. Много ли сторонников найдет оппозиция в попытке порулить качалкой? Осталось ждать несколько часов.

Но на этот час приходится констатировать одно резюме – методы борьбы оппозиции в борьбе за нефтяную качалку не меняются...

А между тем, оппозиция заявила о девяти задержанных активистов накануне митинга… Похоже, и на сей раз Керимли не удастся порулить качалкой.

Мы следим за развитием событий.

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