В Грузии разгорается скандал в связи с намерением бывшего депутата Европарламента, известного итальянского журналиста, корреспондента газеты «Унита» Джульетто Кьеза организовать с трибуны Европарламента выступление главы самопровозглашенной «Республики Южная Осетия» Анатолия Бибилова.

Дж.Кьеза возглавлял итальянскую делегацию, посетившую непризнанную республику 19 сентября. В ходе этого визита и принял он от «парламента республики» полномочия представлять интересы Южной Осетии в Европейском парламенте.

В интервью haqqin.az Кьеза подтвердил, что хочет добиться приглашения лидера сепаратистского региона в Европарламент и уже подготовил по этому поводу письмо Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. «Власти де-факто Южноосетинской Республики уполномочили меня представлять интересы Цхинвала в Европарламенте. Думаю, что это выступление послужит мирному урегулированию конфликта путем переговоров», - утверждает Кьеза.

Журналист считает, что европарламентарии знакомы с ситуацией только со слов наблюдателей и с позиции лишь одной стороны конфликта - Грузии. А для полноты картины необходимо выслушать все стороны противостояния.

Кьеза убежден, что мировое сообщество должно уважать стремление народов к самоопределению на постсоветском пространстве, тем не менее в случае Чечни или Северной Италии (итальянская партия «Лига Севера» уже много лет выступает за предоставление северным территориям права выхода из состава страны - Ред) Кьеза - сторонник дифференцированного подхода.

«В Чечне или Милане другая ситуация. Ведь европейцы сами отнеслись дифференцированно к отделению Косово. Так почему такой же принцип не применить к Южной Осетии или Абхазии?» - призывает он.

Разумеется, в Грузии к высказываниям Кьезы отнеслись, мягко говоря, неодобрительно. Как отметил haqqin.az экс-депутат парламента Грузии Георгий Габашвили, попытка известного своими пророссийскими выступлениями журналиста пропиарить южноосетинских сепаратистов никакого политического значения в Европе иметь не будет.

«ЕС, ОБСЕ и другие организации однозначно признают территориальную целостность Грузии в рамках границ, с которыми Грузия вступила в ООН. Периодически разные люди берутся протолкнуть признание международным сообществом независимости оккупированных грузинских территорий. И каждый раз цивилизованный мир демонстрирует уважение к нерушимости границ Грузии. Скорее всего, и на этот раз грант на легализацию оккупации будет освоен впустую», - уверен Габашвили.

«Главное препятствие заключается в том, что представителям непризнанной республики, каковой является Южная Осетия, не дадут шенгенскую визу», - так ответил, в частности, российский политолог Николай Силаев, и в подтверждение своих слов напомнил о том, что Сергею Багапшу в свое время не дали визу в Германию для лечения… Эксперты также полагают, что за обещанным приглашением в Италии ничего, кроме характерной итальянской фронды, нет.

«Это есть характерная итальянская манера - привлечь внимание к собственной персоне: контакты с Россией позволяют заявить о своей особой позиции», - заметил все тот же Н.Силаев. И счел нужным на этом поставить точку.

Зато посол США в Грузии Ян Келли 21 сентября на пресс-конференции в Тбилиси постарался дать исчерпывающий ответ. «Ни США, ни одна из стран-членов ЕС не признают независимости Южной Осетии. К примеру, вы на пальцах можете перечислить те страны, которые признают Южную Осетию, и ни одна из них не является членом ЕС. Разумеется, этот визит – абсолютно неофициальный, и он не будет иметь никакого значения. И, несмотря на то, что мы не являемся членами ЕС, я убежден, что и позиция ЕС будет аналогичной».